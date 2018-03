Postopek zoper Prnjata se bo najbrž nadaljeval na Hrvaškem, zato Fabiani glede tega ne more dati nobenih pojasnil ali podatkov.

Prnjata so prijeli 8. marca v Ljubljani v okviru mednarodne operacije Nana. Poleg Prnjata so na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli še pet hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo. V reškem pristanišču so zaplenili 100 kilogramov kokaina.

47-letni Prnjat je sicer stari znanec hrvaške policije iz leta 2007, ko so policisti razbili podobno mednarodno skupino tihotapcev heroina in kokaina.

Prnjat se po prijetju ni strinjal s predajo Hrvaški, saj "da zaradi stigme, ki se ga drži kot obsojenca podobnega kaznivega dejanja, kot se mu očita sedaj, in pa zaradi medijske gonje zoper njega na Hrvaškem, tam ne bo deležen objektivne obravnave v postopku".

Po mnenju njegovega zagovornika Fabiana so bili podani tudi zakonski zadržki, da se Prnjata v tem postopku ne preda Hrvaški, pač pa da je lahko obravnavan tudi pred slovenskimi sodišči.

A sodišče temu predlogu ni ugodilo, prav tako je zavrnilo Prnjatovo pritožbo. Tako je odločitev pravnomočna.

Po pravnomočnosti sklepa o predaji preiskovalni sodnik brez odlašanja odredi predajo zahtevane osebe. Predaja mora biti izvršena brez odlašanja, najkasneje po 10 dneh po pravnomočnosti sklepa o predaji.