Po odstopu vseh treh članov upravnega odbora organizacije Transparency International Slovenia, ki so ga sestavljali predsednica in ustanoviteljica organizacije Simona Habič, generalni sekretar Vid Doria in izvoljena članica Katja Arzenšek Konjajeva, sedaj organizacijo začasno vodita odstopljena članica nekdanjega senata Komisije za preprečevanje korupcije Alma Sedlar kot predsednica in Sebastjan Peterka kot generalni sekretar.

Redni zbor članov Transparency International Slovenia je začasno vodstvo potrdil v četrtek. Dosedanji vodja projektov v organizaciji in novoimenovan generalni sekretar Peterka je povedal, da bosta z novo začasno predsednico v naslednjem tednu začela pripravljati vse potrebno za postopke imenovanja novega stalnega vodstva, sama pa sta prevzela funkcijo zato, da zagotovita kontinuiteto dela organizacije, a največ za šest mesecev. Vsi trije člani upravnega odbora so sicer odstopili zaradi osebnih razlogov, organizacijo pa so vodili zadnjih sedem let, oziroma vse od ustanovitve leta 2009. Sicer pa je redni zbor članov v četrtek potrdil tudi poročilo Transparency International Slovenia za leto 2017, program dela za 2018 ter predloge sprememb temeljnega akta in se seznanil s poročilom nadzornega odbora.

Transparency International Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu in del mednarodne mreže Transparency International, ki se bori »za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo«.

Alma Sedlar je sicer nekdanja namestnica predsednica Komisije za preprečevanje korupcije. Odstopila je lanskega septembra, potem, ko ji je predsednik komisije popolnoma onemogočil delo na komisiji in ji odvzel vse pristojnosti, njena opozorila pa so izzvenela v prazno. V začetku marca je predsednik republike Borut Pahor po dveh javnih pozivih za novega namestnika predsednika KPK imenoval Uroša Novaka, ki bo mandat formalno nastopil v nedeljo, torej z aprilom.