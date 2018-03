Ustavni zakon iz leta 1994: zastrupljeni sadež politične enotnosti

Videti in slišati je bilo obetavno. Hkrati pa, kot že nekajkrat poprej (in neštetokrat kasneje), neoprijemljivo: dosežen naj bi bil »pomemben korak naprej pri reševanju dvostranskih vprašanj«, saj »sta delegaciji približali stališča glede večine najpomembnejših problemov – vprašanj meje, dolgov Ljubljanske banke in jedrske elektrarne Krško«. Bilo je to na Brdu pri Kranju 8. julija leta 1994.