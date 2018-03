Danes bomo predstavili deseterico, ki jo je mogoče dobiti tudi pri nas in ki cenovno lahko konkurira klasičnim avtomobilom. Tudi zato ne bomo omenili trenutno najdražjega električarja BMW i8, ki stane kakšnih 130.000 evrov, ali tesle X, ki stane kakšnih 80.000 evrov. A tudi poceni električni avti niso nujno poceni, zato ne gre zanemariti, da pri novih električnih avtomobilih država prispeva k vašemu nakupu 7500 evrov. Pri lestvici desetih najcenejših električnih avtov nam je pomagal naš strokovnjak iz Dnevnikove avto-moto divizije Matjaž Terzič in še posebej opozoril, da so kilometri, prevoženi z enim polnjenjem, odvisni od razmer na cesti in v avtu. Drugače povedano: če se hočete peljati dlje, ugasnite klimo in radio, vozite počasi in na idealni zunanji temperaturi 20 stopinj.

Renault twizy, 6490 evrov So ljudje, ki pravijo, da v tem primeru sploh ne gre za avto, da je Renaultov model twizy električni kvadricikel, saj je nekatere modele mogoče celo legalno voziti brez izpita za B-kategorijo. Brez izpita za avto, po domače povedano. Še več, če pri osnovnem modelu dobite subvencijo 3000 evrov, ki velja za takšna vozila, je cena res ugodna. Morate pa vedeti, da so stranska vrata, ki jih imajo sicer vsi normalni avtomobili, pri twizyju del dodatne opreme, ki jo morate posebej plačati, sicer pa, če vas zebe, vključite električno odejo. Avto so razvili v Renaultovi tovarni v španskem Valladolidu, oblikovala sta ga Françoise Leboinne in Luciano Bove, na trgu je od leta 2012, čeprav so ga kot koncept predstavili že leta 2009 na sejmu v Frankfurtu. Twizy, ki ga je mogoče videti v mnogih filmih, je ultrakompaktno vozilo za 2 osebi z dolžino 2,32 metra, širino 1,19 metra, višino 1,46 metra in težko 450 kilogramov. Avto lahko prevozi do 100 kilometrov z največjo hitrostjo 45 km/h. Navadno v ceno ni vključena baterija, ki jo (sicer poceni) najamete posebej.

Smart electric drive, 22.990 evrov Nemški Daimler električna vozila smart razvija že od leta 2007, lani pa so na trgu predstavili že četrto generacijo tega vozila. Sicer je res, da so pri nas v letu 2017 registrirali zgolj eno tovrstno vozilo, a v ponudbi so v bistvu trije različni električni modeli: smart fortwo, smart cabrio, smart forfour. Mimogrede, gre za edini cabrio električni avto na svetu. Vsi trije avtomobili na našem trgu imajo litij-ionsko baterijo, ki omogoča doseg kakšnih 160 kilometrov, največja hitrost je do 130 km/h.

Renault zoe, 20.990 evrov Pri francoskih proizvajalcih, ki imajo eno od tovarn tudi v Novem mestu, se lotevajo prodaje električnih avtomobilov na moderen način, še posebej so navdušeni nad mesečnim posojanjem baterije. Kar seveda povsem spremeni ceno avta, ki ga kupite. Lani so pri nas registrirali kar 83 vozil zoe, po vsem svetu so leta 2016 prodali več kot 61.000 petvratnih francoskih mini avtomobilov. Najbolj prodajan električni avto v Evropi naj bi dosegel z enim polnjenjem okoli 400 kilometrov, čeprav le v idealnih razmerah, največjo hitrost pa ima pri 135 km/h.

Volkswagen e-up!, 25.931 evrov Lani so pri nas registrirali pet nemških električnih malčkov, ki jih je nemška multinacionalka na trg lansirala konec leta 2013. Proizvodna različica ima litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 18,7 kWh, ki omogoča doseg 160 kilometrov, in motor, ki omogoča hitrost 130 km/h. Pravijo, da je e-upovo baterijo mogoče napolniti do 80 odstotkov v manj kot 30 minutah. Volkswagnov mali električni avto ima enake dimenzije kot običajen model petih vrat s štirimi sedeži. Proizvajalci se radi pohvalijo, da bo voznika 100 kilometrov vožnje s tem avtom stalo le 2,4 evre.

Kia soul EV, 31.900 evrov Na spletni strani pri slovenskem obratu južnokorejskega giganta že sami ponujajo 5000 evrov popusta za svoje električno vozilo. Lani so jih pri nas registrirali enajst. Gre za majhno simpatično mestno/terensko vozilo, ki naj bi z enim polnjenjem v idealnih razmerah doseglo kakšnih 200 kilometrov. Avto, ki so ga začeli prodajati leta 2014 in ga počasi prenavljajo, sicer doseže najvišjo hitrost pri 145 km/h. Vozilo tehta 1580 kilogramov, v dolžino meri 4140 mm, v širino 1800 mm.

Nissan leaf, 31.950 evrov Električni Japonec, ki bo prišel na naš trg čez kak mesec, je lani že bil na našem trgu, kupci so ga kupovali v tujini – kar 24 je bilo registriranih na naših okencih. Nissan ima dolgo zgodovino produkcije električnih avtomobilov, prvega so predstavili že leta 1997. Tako niti ni čudno, da je leaf (Leading, Environmentally friendly, Affordable, Family car) najbolje prodajan električni avto vseh časov. Začeli so ga prodajati leta 2010 in jih doslej prodali okoli 150.000. Veliko za družinski avto, ki po vsakem polnjenju doseže kakšnih 170 kilometrov. Cena velja za Nemčijo.

Hyundai ioniq, 35.000 evrov Ioniq ponuja vse tri možnosti električnega avta, od povsem električnega do takšnega, ki ima elektriko zgolj za okras. Lani so jih pri nas registrirali 50. Povsem električni model, ki so ga na trg poslali leta 2017, ima litij-ionsko polimerno baterijo, ki zagotavlja vožnjo na razdalji več kot 200 kilometrov. V naslednjih letih naj bi se to občutno dvignilo. V vsakem primeru ioniq ni žepni mestni električni avto, kakršnih je na naši lestvici največ: Hyundaijev avto doseže kar 165 km/h, v dolžino meri 4470 mm, v širino 1820 mm.

BMW i3, 39.650 evrov Najpopularnejši električni BMW je lani na našem trgu dosegel zavidljivih 94 registracij novih vozil, kar je bilo mogoče videti tudi na ulicah in cestah; mnogi jih uporabljajo tudi za hitri najem. Avto je na trgu od leta 2014, mere pa so: dolžina 3999 mm, širina 1775 mm in višina 1578 mm. BMW i3 lahko z enim polnjenjem doseže več kot 200 kilometrov, največja hitrost pa je okoli 150 kilometrov. Kaj pa pospešek? Mali BMW osvoji 100 km/h v nekaj več kot sedmih sekundah. Velja za tretji najbolje prodajan električni avto na svetu.

Volkswagen e-golf, 40.295 evrov Lani so v Sloveniji registrirali 39 popularnih golfov, ki se v novi generaciji razlikujejo od legendarnih predvsem po tem, da jih namesto dizelske ali bencinske poganja električna energija. Platforma je namreč enaka pravim golfom. »Z e-golfom se boste radi pokazali,« pravijo pri slovenskih prodajalcih, mi pa dodajmo, da vas e-golf, ki je na trgu od leta 2014, z enim polnjenjem lahko pelje skoraj 300 kilometrov daleč, najvišja hitrost je kakšnih 150 km/h, pospešek pa 9,6 sekunde do 100 km/h.