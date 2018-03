Mirko Ilić: Številka 88 v grafitih je skrit mednarodni znak za Heil Hitler. H je osma črka abecede.

Mirko Ilić, znamenit dizajner, risar, oblikovalec, od leta 1986 živi v New Yorku. Pred tem je v Jugoslaviji dosegel kulten status – risal je stripe, oblikoval plakate, naslovnice plošč in časopisov. Po prihodu v New York je oblikoval Time in New York Times. Ustvarjal je animacije za filme, še vedno občasno riše naslovnice za Spiegel. Je družbeno angažiran risar: njegove ilustracije odsevajo družbeno-politično realnost, ki ni prijetna. Opozarja na radikalizacijo. »Kar je bilo še pred kratkim nesprejemljivo, je zdaj povsem sprejemljivo,« pravi.