Uporabil je tudi mojo misel, češ da je Rade eden naših najglobljih pesnikov, ker so mu veje cvetele, a korenine so srkale globoko v zemlji iz numinoznega… A to je pravzaprav povedal Frost v svoji pesmi »List se kosa s cvetom«: Naj ima drevo najboljši list, / najboljši lub, in les res čist – če nima dolgih korenin, bo cvet in plod le za spomin.

V sprevodu sva se z Branetom menila o zadnjih dneh, potrdil mi je, da mu je vzhičeni Rade na večer pred smrtjo, ko so prijela protibolečinska sredstva, po mobiju rekel dobesedno, da se počuti »kot ptiček na veji«.