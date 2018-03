Zadnja pika: Bog Janus in ljuba jasnina

Janus je bog. Ali pa je vsaj bil. Pri starih Rimljanih so ga upodabljali z dvema glavama ali dvema obrazoma. Božanstvo je namreč pomenilo prihodnost in preteklost oziroma ju je ponazarjalo. In v deželici pod Poncami smo vse to potrdili ter – kot je treba – nadgradili. Janus je imel čudovito preteklost, vprašanje pa je, kakšno ima prihodnost. Ker je žal nastopila sedanjost.