Njegove pesmi so bile vedno zelo osebne in njegov glasbeni stil identificiran ali razložen s temačnimi vsebinami (distopične) dehumanizacije in izolacije znotraj mogočnih sintesajzerskih konstrukcij. Te so postale njegov zaščitni znak in vzor, po katerem so se zgledovali Nine Inch Nails, Marilyn Manson in Foo Fighters, ki Numana v svojih izjavah ne morejo prehvaliti. V svoji dolgi in bogati karieri je izdal dvaindvajset albumov različnih kakovosti, od takšnih, ki sodijo v vsako, vsaj malo bolj resno diskoteko, do takšnih, ki bi jih najraje izbrisal iz spomina. Trenutno je na se