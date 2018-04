Ne gre za kakšno novo perspektivno igralko, ki ruši vse rekorde, čeprav je na neki način res del moštva. Nova medijska zvezda Američanov je postala 98-letna nuna Jean Dolores-Schmidt, ki ima v univerzitetnem košarkarskem moštvu Ramblersov iz Chicaga prav posebno vlogo. S svojimi molitvami sivolasa gospa skrbi za božjo naklonjenost mirnim rokam njenih varovancev med tekmami nacionalne univerzitetne košarkarske lige. In res gre Ramblersom letos tako dobro, kot že dolgo ne. Uspelo se jim je uvrstiti celo v končnico. Sestra Jean, kot jo kličejo igralci in trenerji, moštvo spremlja na vse tekme in je postala daleč najbolj prepoznaven obraz univerze Loyola iz Chicaga. Pred vsako tekmo fante počaka pred slačilnico in z njimi opravi kratko molitev, v kateri ne skriva želje, da bi bilo njeno moštvo na koncu zmagovito. »Molim tudi za drugo moštvo, a morda ne tako močno,« se rada pošali. Čeprav med tekmami ne sede na trenersko klop, bi tja glede na njene spodbudne besede trenerjem in košarkarjem lahko tudi spadala. Po vsaki tekmi namreč tako trenerjem kot igralcem po elektronski pošti pošlje svoja opažanja. Tudi ob porazih vedno najde pozitivno plat, s katero zaključi svoja sporočila. Njena glavna naloga je vendarle ta, da ob duhovni oskrbi za igralce tudi glasno navija s tribun. Ob vsakem posrečenem košu z navdušenjem dvigne pesti. Letos je tudi zaradi dobre forme Ramblersov postala znana po vsej državi in je zasuta s prošnjami za intervjuje. Njeno priljubljenost so s pridom izkoristiti tudi pri prodaji navijaških proizvodov, na katerih je zdaj od majic do nogavic možno najti obraz sestre Jean. Košarko je sama sicer vzljubila šele v srednji šoli, ker osnovne šole takrat še niso imele ur telesne vzgoje. Košarko je aktivno igrala, vedno na krilu.