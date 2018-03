»Tekom kariere je Ronaldo našel način, kako izboljševati svoje atletske sposobnosti,« je dejal Buffon in nadaljeval: »Kot igralec danes porabi manj energije, občudujem ga, ker je kot oseba pragmatičen in jasen v tem, kar počne in govori. Menim, da je v zadnjih letih pokazal, da je inteligenten, sploh z ozirom na to, kako je spremenil stil svoje igre. Vse, kar naredi, naredi 100-odstotno, pred golom pa je zares smrtonosen.«

Kot povzema Marca je Buffon prav tako spregovoril o tem, da je del »ekskluzivnega kluba vratarjev«, ki branijo na najvišji ravni še danes: »Iker Casillas, Peter Cech in jaz smo trije vratarji, ki igramo že zelo dolgo, smo del nogometne preteklosti kot tudi del moderne nogometne dobe.«