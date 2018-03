Pogovor s papežem je imel veteran italijanskega novinarstva Eugenio Scalfari, ki je ateist, a pogosto objavlja verske prispevke in ima dostop do voditeljev katoliške cerkve. V Vatikanu so v četrtek potrdili, da se je papež pogovarjal z novinarjem, a ne za intervju.

V intervjuju, objavljenim v La Repubblici, piše, da je papež dejal, da ne obstaja pekel, kjer bi duše grešnikov večno trpele. Dodal naj bi, da se po smrti duše ljudi, ki se pokesajo in jim Bog odpusti, pridružijo Bogu pri premišljevanju, duše tistih ljudi »ki se ne pokesajo in jim torej ni mogoče odpustiti, pa izginejo«.

V Vatikanu so poudarili, da to niso papeževe besede ter izpostavili, da sta »obstoj pekla in njegova večnost« izrecno omenjena v katekizmu.

V preteklosti so pogosto že podvomili v verodostojnost papeževih citatov v intervjujih za La Repubblico, še posebej zato, ker skoraj 94-letni Scalfari priznava, da pogovorov nikoli ne snema. Kljub temu papež Frančišek še vedno opravlja pogovore z njim.