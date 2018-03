Projekt sta ta teden predstavila ustanovitelj korporacije SoftBank Masayoshi Son, ki je znan po dajanju finančne podpore ambicioznim projektom, in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, ki si prizadeva opustiti državno odvisnost od nafte in povečati dostop do obnovljivih virov.

Elektrarno bi zgradili v puščavi Savdske Arabije, načrti pa predvidevajo, da bo približno stokrat večja od ostalih predlaganih projektov te vrste, glede na podatke Bloomberga. Predvidevajo tudi, da bo imela zmogljivost proizvodnje okrog dvesto gigavatov električne energije. Princ Mohamed je poudaril, da gre za velik korak v zgodovini človeštva. »Je pogumno, tvegano dejanje in upamo, da bomo uspeli,« je pojasnil.

Če bodo projekt uspešno izpeljali, pričakujejo, da bo skoraj potrojil državne zmogljivosti proizvodnje električne energije, ki so leta 2016 nanesle na 77 gigavatov. Ustanovitelj SoftBanka predvideva, da bodo s projektom pridobili 100 tisoč delovnih mest in zmanjšali stroške električne energije za dobrih 30 milijard evrov. Elektrarna naj bi dosegla svojo največjo zmogljivost do leta 2030.