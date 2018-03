Prihodov tujih turistov je bilo več kot 161.000, njihovih prenočitev pa skoraj 427.000. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 88.000, njihovih prenočitev pa več kot 259.000. Tuji turisti so v januarju ustvarili 62 odstotkov vseh prenočitev.

Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji turisti, ki so ustvarili največ prenočitev, so bili Hrvaška (23 odstotkov), Italija (21 odstotkov), Avstrija (devet odstotkov), Srbija (šest odstotkov), Rusija (pet odstotkov) ter BiH (pet odstotkov).

Največ prenočitev turistov so januarja zabeležili v hotelih, in sicer skoraj 472.000 ali 69 odstotkov vseh prenočitev. Osem odstotkov vseh prenočitev so zabeležili v apartmajskih in počitniških naseljih, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa sedem odstotkov.

V delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih so januarja zabeležili pet odstotkov prenočitev, v kampih tri odstotke in v mladinskih hotelih dva odstotka, so še zapisali na Sursu.

Največ prenočitev turistov so sicer januarja našteli v zdraviliških občinah (37 odstotkov). Sledile so gorske občine (30 odstotkov), občina Ljubljana (11 odstotkov) in obmorske občine (devet odstotkov).

Surs je januarske statistične objavil s prehodom na nove vire podatkov o prihodih in prenočitvah turistov. Podatke o nastanitvenih obratih odslej prevzema iz Registra nastanitvenih obratov, podatke o gostih in o zasedenosti turističnih nastanitvenih kapacitet pa iz sistema za poročanje eTurizem.