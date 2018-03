Zaradi težave po navedbah Tesle sicer ni prišlo do nobene nesreče. Kot so pojasnili, v primeru odpovedi delov voznik lahko še vedno upravlja z volanom, a za to potrebuje precej več moči. To je še posebej občutno pri počasnejši vožnji in bočnem parkiranju.

Korozijo so sicer opazili le na tistih cestah, ki so zaradi snega in ledu pogosto prekrite s soljo, a bodo preventivno zamenjali dele na vseh vozilih tesla model S, izdelanih pred aprilom 2016, so dodali.