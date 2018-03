Prva težko pričakovana novinarska konferenca bo danes, nogometaš pa naj bi bil novi ekipi na voljo že za sobotni razprodani mestni derbi proti Los Angeles FC. Šestintridesetletni napadalec je minuli teden potrdil prestop iz Manchester Uniteda v ligo MLS, novico je kar sam obelodanil s celostranskim oglasom v časniku Los Angeles Times. V klubu, ki je lansko sezono končal na zadnjem mestu v MLS, imajo z zvezdniško okrepitvijo visoke cilje.

» Po igranju nogometa v Evropi, kjer sem osvojil 33 trofje, igral za najboljše ekipe na svetu, z najboljšimi igralci na svetu, sem se odločil priti v ZDA in ljudem pokazati svoje sposobnosti,« je Ibra v svojem slogu povedal za LA Times.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e