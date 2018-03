Med prazniki je promet običajno veliko gostejši, zato policija priporoča, da vozniki hitrost in način vožnje prilagodijo omejitvam in prometnim razmeram ter upoštevajo predpise. Do zastojev lahko pride tudi ob morebitnih prometnih nesrečah in na cestah, kjer potekajo obnovitvena dela. Voznikom zato svetujejo, naj ostanejo strpni.

Zaradi praznikov lahko pride do daljših kolon in čakalnih dob na mejnih prehodih s Hrvaško, pa tudi z Avstrijo, kjer še vedno velja režim ponovne vzpostavitve mejne kontrole. Čakalne dobe so po podatkih policije trenutno le za tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje. Največ vozil in zastojev v obeh smereh pričakujejo na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in Sečovlje. Potnikom zato policija svetuje, da uporabljajo manj obremenjene mejne prehode.

Po poročanju prometno-informacijskega centra je približno en kilometer in pol dolg zastoj na dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pred Dobruško vasjo proti Obrežju.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu. Nastal je zastoj, dolg približno en kilometer in pol. Zastoj je tudi na vzporedni cesti. Na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica pa je pred predorom Podnanos proti Razdrtem zaprt vozni pas.

Na regionalni cesti Čepovan-Most na Soči je prepovedan promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol zaradi zemeljskega plazu.

Zaradi velikonočnih praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol danes med 14. in 21. uro ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 21. uro.