Predvsem tam bo ponekod prehodno posijalo sonce. Ob morju bo pihal jugo, ki se bo zvečer okrepil, drugod bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, hladneje pa bo na severozahodu. V soboto zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bodo padavine manj verjetne. Popoldne bodo oslabele in ponekod ponehale, oblaki se bodo trgali. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju dopoldne jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne na severozahodu okoli 6, drugod od 11 do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, dopoldne se bo delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe. V ponedeljek bo povečini sončno in suho vreme, ponekod bo popoldne pihal jugozahodni veter.

Nad zahodno in deloma srednjo Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in slabi, nova pa je dosegla zahodno Evropo. Od jugozahoda priteka nad naše kraje topel in vlažen zrak.

V sosednjih pokrajinah bo danes sprva oblačno, občasno bo deževalo, ob Jadranu bo večinoma suho. Čez dan bodo padavine slabele in marsikje tudi ponehale. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo. V soboti bo sprva oblačno in deževno, lahko tudi zagrmi. Manj verjetne padavine bodo v krajih vzhodno od nas. Popoldne bodo padavine predvsem ob morju ter v krajih severno in vzhodno od nas ponehale. Še bo pihal jugozahodnik, ob severnem Jadranu dopoldne jugo.