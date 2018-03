Dodal je tudi, da so ZDA zaradi vojn na Bližnjem vzhodu zapravile že 7000 milijard dolarjev.

»Na Bližnjem vzhodu smo zapravili 7000 milijard dolarjev. In kaj imamo od tega? Nič,« je še dejal Trump in obljubil, da se bodo v prihodnosti ZDA usmerile v ustvarjanje delovnim mest in izgradnjo infrastrukture doma.

»Umaknili se bomo iz Sirije, najverjetneje zelo kmalu. Naj drugi sedaj poskrbijo zanjo,« je dejal predsednik ZDA. Ob tem ni povedal, kdo bi to lahko bil, a imata Rusija in Iran v državi svoje sile, ki so zaveznice sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nuert je kasneje na novinarsko vprašanje, ali ve za odločitev, da se bodo ZDA umaknile iz Sirije, sicer odgovorila: »Ne, ne vem. Ne.«

ZDA imajo v Siriji trenutno okoli 2000 vojaških pripadnikov, ki se skupaj z oboroženimi lokalnimi skupinami borijo proti Islamski državi.