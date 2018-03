Znotraj evropskega parlamenta deluje skupina zelo glasnih poslancev, ki ne zamudijo priložnosti, da popljuvajo Evropsko unijo kot povoženo, nepotrebno in predrago institucijo, iz katere naj bi države izstopile, ker jim »krati suverenost in vsiljuje nadnacionalne interese«.

Gre za pripadnike, 36 jih je, predvsem skrajno desnih in po pravilu evroskeptičnih strank, kot so francoska Nacionalna fronta voditeljice Marine Le Pen, italijanska Liga Mattea Salvinija, britanski Ukip, ki ga je vodil evroposlanec Nigel Farage, sicer najbolj goreč zagovornik brexita, nizozemska Stranka svobode Geerta Wildersa in avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheja.

Parlamentarci teh strank, združenih v skupino Evropa narodov in svobode (ENF), Bruslju očitajo tudi razmetavanje denarja evropskih davkoplačevalcev. Toda notranja revizija parlamentarnega odbora za proračun o porabi sredstev strank in parlamentarcev je pokazala, da so največji kritiki neracionalnosti institucij EU v resnici največji zapravljivci. Skupina strank, zbranih znotraj ENF, je po poročanju nemške agencije DPA sredstva, ki so bila predvidena za njihovo delo, med drugim porabila za nakup 228 steklenic šampanjca, potem pa še dodatnih (očitno je na zabavi zmanjkalo pijače) osem buteljk, po 81 evrov vsaka.

Stranke iz te skupine oziroma njihovi poslanci so porabili tudi 388.000 evrov za namene, ki niso v skladu s pravilnikom o porabi parlamentarnega proračuna, za 39.000 evrov pa ENF nima nobenih potrdil o namenu porabe. Tudi pri hrani niso bili ravno skromni, saj so si parlamentarci teh strank privoščili kosila v vrednosti 400 evrov vsak, za božič pa so nakupovali darila za 110 ljudi v vrednosti 100 in več evrov vsako.

»Krivi« so Francozi

Ugotovitve neprijetno odmevajo na hodnikih evropskega parlamenta in prišlo je že do prvih medsebojnih obtoževanj. Da so nasprotniki EU, ki sicer lepo živijo od te institucije, vendarle šli čez mejo spodobnega, je namreč priznal tudi vodja te skupine Harald Vilimsky iz FPÖ, ki je dejal, da je to posledica obnašanja francoske Nacionalne fronte, katere parlamentarci »pijejo šampanjec tako kot Avstrijci belo vino«. On sam pa, da »sploh ne pijem šampanjca, ker mi ni všeč njegov okus«. Francoski parlamentarci iz vrst Nacionalne fronte pravijo, da je to v parlamentu »standardna praksa«, ko posamezne skupine pripravljajo sprejeme. A druge stranke skrajne desnice to zanikajo, verjetno da bi zmanjšale svojo vlogo v škandalu.

Poslanci Ukipa in Nacionalne fronte so se že lani znašli v središču afere, ko so jim očitali zlorabo evropskih sredstev za plačevanje dela strank doma in svetovalcev, ki so bili fiktivno zaposleni, pa še to ne v Bruslju, ampak v Parizu in Londonu. Le Penovo so obtožili, da je proračun EU oškodovala za okrog pet milijonov evrov.