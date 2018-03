Kočljive zgodbe velike mestne družine

Te dni prihaja na dan, da so izraz »velika mestna družina«, ki ga ljubljanski župan Zoran Janković tako zelo rad uporablja, nekateri vzeli preveč dobesedno. Marko Otoničar, soprog v. d. direktorice mestne uprave Urške Otoničar, se je konec leta 2016 podal v nepremičninske vode in v prvem poskusu dosegel izjemen rezultat: eno leto po nakupu zemljišča za stanovanjsko sosesko ob Regentovi ulici je ljubljanska občina začela popravljati prostorski načrt, s katerim bodo njegovemu podjetju Modra vila dovolili zidati eno etažo višje bloke in namesto ene od predvidenih hiš zgraditi blok. Za spremembo so se na magistratu odločili, čeprav je mestni svet prostorski načrt za stanovanjsko sosesko sprejel le leto in pol pred tem. Na magistratu menijo, da je sprememba dobra, ker spada »zgoščevanje pozidave ob pomembni mestni prometnici med cilje prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana«. Očitno se s takimi cilji prostorskega razvoja ne strinja 39 sosedov načrtovane gradnje, ki se bojijo, kako bo novogradnja vplivala na poplavno varnost in prometne razmere v soseski.