In zdaj spremljamo velike diskusije o tem, ali bomo izgnali enega, dva ali tri ruske uradnike in se pridružili učinkovitim ukrepom zahodnih povezav ter z izgoni ukrotili tega ruskega medveda, ki lomasti in menda grozi s agresijo vsej zahodni civilizaciji. Se je kdo vprašal, zakaj se ne uporabijo sankcije, ki bi najbolj prizadele to državo? Koliko ruskih tajkunov bodo izgnali namesto diplomatov, koliko podjetij s ruskim kapitalom bodo zaprli, koliko zaplemb ruskega kapitala bo v teh državah, kdaj bo ustavljena gradnja Severnega toka 2? Tukaj se vidi principialnost velike politike. Po ukrepih, ki bi dejansko prizadeli Rusko federacijo, seveda ne posežejo, ker imajo od ruskega kapitala bistveno več koristi in zato izganjajo uradnike eni in drugi ter s tem iščejo podporo za svojo impotentno politiko predvsem Velike Britanije in ZDA. In zaradi te visoke politike, zaradi katere imamo v glavnem samo stroške, bomo postavili na kocko naš izvoz v Rusko federacijo, presekali vse kulturne povezave in drugo. Res lep dokaz politične modrosti in skrbi za dobrobit države Slovenije.

In še to: se moramo res priključiti skoraj že paničnim odzivom ZDA, ki imajo že tako preveč težav s Kitajsko, ker izgubljajo svetovni primat, zavezništvo Ruske federacije s Kitajsko, v katero jo s politiko sankcij sili tudi Evropa, pa nas potiska v konflikt, ki bo na koncu dolgoročno rešljiv res samo še z vojnim spopadom?

Aleš Ilc, Bizeljsko