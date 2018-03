Spoštovani gospod Horvat,

dogodki v Angliji z ruskim vohunom so zaposlili države, njihove odbore in telesa. Nenavadno velika dejavnost spominja že na posebne razmere. Tudi vi, gospod Horvat, ste se nenavadno v polni meri aktivirali. In zakaj vam pišem, gospod poslanec?

Zato, ker se mi zdi nedopustna dvojna morala in škoda, ki jo s svojo dejavnostjo povzročate.

Hudo vas je skrbela gospodarska škoda, ki bi jo menda doživeli, če bi priznali Palestino. Pa govorimo o nepomembnih številkah. Zanima me, ali se zdaj zavedate, kakšno gospodarsko škodo boste povzročili velikim slovenskim izvoznikom, na primer tovarni zdravil Krka, ki izjemno veliko izvaža v Rusijo in ki polni državni proračun bolj kot kura, ki nese zlata jajca.

In takšnih pomembnih polnilcev proračuna, ki izvažajo v Rusijo, je še nekaj. Predvidevam, da veste zanje in poznate njihove prilive v državno blagajno. Škoda, ki jo s svojo dejavnostjo (v podporo vse do danes nedokazanim obtožbam in željo po ukrepih proti Rusiji) delate, bo lahko izjemno velika.

Velika je vaša odgovornost in mislim, da je prav, če se spomnite, da ste slovenski poslanec in kot tak dolžni služiti svojim državljanom in delati predvsem v njihovo dobrobit. Vsi drugi interesi morajo biti za odgovornega in poštenega poslanca drugotnega pomena.

Mira Kofler, Škofja Loka