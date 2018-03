»Tradicionalne praznične jedi težko spremenimo v 'zdrave izbire' po recepturi. Kljub temu pa smo lahko bolj zmerni tudi pri pripravi teh dobrot,« svetujejo na na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Če denimo pečemo potico, bodimo zmerni pri dodajanju maščob in sladkorja.

Uživajmo zmerne količine potice, jajc, hrena in šunke, ki naj bo manj mastna, vidno maščobo pa odstranimo, so predlagali. Poleg tega priporočajo uživanje dovolj sadja in zelenjave, ki so vir zaščitnih snovi, hkrati pa energijsko in hranilno uravnotežijo obrok. »To pomeni, da imamo potem manjšo potrebo, da bi pojedli še kaj drugega,« so pojasnili.

Paziti je treba tudi na pitje. Ne pretiravajmo s sladkanimi aromatiziranimi pijačami, energijskimi napitki in alkoholom, so pozvali.

Jajca so po navedbah NIJZ v priporočenih količinah del uravnotežene prehrane, saj vsebujejo beljakovine visoke biološke vrednosti, vitamine A, D, E, B1, B2, B12 in folno kislino ter minerale. Vsebujejo tudi holin, ki je pomembno hranilo pri razvoju možganov in je zato še zlasti pomemben v prehrani nosečnic in doječih mamic.