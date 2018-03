Športni navdušenci so konec tedna za naše smučarske skakalce v Planici navijali prostovoljno, po službeni dolžnosti pa so to počeli raznovrstni slovenski vplivneži. Fotoaparati so zaznali Mira Cerarja, Karla Erjavca in ministrico Majo Makovec Brenčič, pa tudi našega hišnega humorista Toneta Fornezzija - Tofa. Znameniti šaljivec je v svojem Butiku Nedeljskega dnevnika med drugim zabeležil duhovito kramljanje župana Kranjske Gore Janeza Hrovata in župana Šentjerneja Ratka Luzarja. Gospoda je zabavalo, da imata oba na občinskem grbu ptiča – Šentjernej petelina, Kranjska Gora pa ruševca. »Ja, petelina, pa v hlačah tudi,« je razdrl šalo eden, drugi pa pristavil: »Petelina, res, samo bolj poredko poje.«

Cerar obupan, Nuša Derenda se spravlja v stres

Miro Cerar se je konec tedna družil tudi s stanovalci doma za starejše občane Sežana, na začetku tedna pa še na prijateljski nogometni tekmi z Belorusijo. Polomijo na zelenici si je ogledal tudi nekdanji selektor Srečko Katanec, ne pa tudi Brane Oblak, o katerem smo v reviji Lady medtem izvedeli, da se že četrtič odpravlja na romarsko pot. Tekma zaradi nenavdušujočega razpleta najbrž ni razvedrila predsednika vlade v odhajanju, kar bi mu sodeč po astrološki karti v Suzy precej koristilo. Astrološka karta Mira Cerarja z zanj neobetavnim naslovom »Obupan, jezen, strt« sicer pravi, da ima moderne in napredne ideje, pod krinko zadržane javne podobe pa se skriva strasten, čustveno impulziven moški. A Cerarju trenutno ne kaže najbolje, zvezdne kombinacije (in ne samo dnevne novice) namreč kažejo na »skrušenega optimista, ki je doživel veliko razočaranje«. Preobčutljiv je, so neposredni zvezdni strokovnjaki v Suzy, in včasih se »malce wertherjansko smili samemu sebi«. A poguba je prehodnega značaja, že naslednje leto se mu bo odprla luna v znamenju strelca, s tem pa svet. Trenutno še ni tam in morda je zato izpustil že 50. podelitev gospodarskih nagrad Gospodarske zbornice, ki se je v začetku tedna odvila v Cankarjevem domu. S tem je zamudil priložnost za srečanje z Borutom Pahorjem, Janezom Škrabcem, Aleksandrom Čeferinom, Manco Košir in celo z Milanom Kučanom. Z njim je na dogodku sicer vljudno poklepetala Maja Makovec Brenčič in mu morda celo pojasnila, da njen nadrejeni tistega o »starih silah« ni mislil zares.

Na estradi se medtem spravljajo v velikonočno formo in s prazničnimi urniki znanih smo se podrobno seznanjali v mnogih tabloidnih prispevkih anketnega tipa. Večinoma so potrdili, da sta barvanje jajc in potica lepi družinski navadi, bolj velikodušna s svojim časom (in potrpljenjem) pa je bila pevka Nuša Derenda. Prvič v življenju se je lotila peke potice, to pa je počela ne samo v družbi revije Zvezde, ampak celo skupaj s taščo Tinko in svojo mamo, ki je dogajanje le opazovala. Tašča Tinka je ob tem pripomnila, da je v nasprotju s snaho sama že ob poroki obvladala peko, sicer pa ima o Nuši dobro mnenje, podpira jo tudi kot pevko. »Veste, danes so takšni časi, da ni dovolj, da ženska samo lepo poje, mora biti tudi prijetna za pogledati. In Nuša to zagotovo je, ni čudno, da je bila Frenku všeč. In mislim, da je Frenk našel žensko, kot je njegova mama, saj ima podobne lastnosti kot jaz. Malo je gospodinja in malo tudi kmetica,« je bila neposredna Tinka in dodala, da je Nušino kuhanje »posebna popestritev«, saj pripravlja moderne jedi, zadnjič na primer »ribe na regratu«. Nuša Derenda jo je popravila, da je šlo v resnici za rukolo, a gospa Tinka je vztrajala, da to ni pomembno in da je zanjo to pač regrat. Soprog Frenk Derenda se je zasedbi diplomatsko pridružil šele, ko je bilo peke in klepetanja konec, Nuša pa je nazadnje dodala, da bo prihodnjič potico pekla s svojo mamo.