To je že druga žival, poimenovana po Trumpu. Pred dvema letoma so po njem imenovali fosil morskega ježka. Sploh pa je med biologi v zadnjih letih zelo priljubljeno poimenovanje živali z imeni slavnih. Če jih naštejemo le nekaj: Princ Charles ima svojo žabo, Hugh Hefner zajca, David Attenborough pleziozavra, Beyonce konjsko muho, Hitler, Bill Clinton, Kate Winslet, Janez Pavel II., Arnold Schwarzenegger in George Bush hrošča, Shakira, Lady GaGa in Ellen DeGeneres pa oso. Po Baracku Obami so imenovali pajka, ptico in izumrlega kuščarja, kar Trumpa brez dvoma jezi. Ima pa svojega pajka tudi Tina Maze – C. tinamaze je drevesni pajek z Madagaskarja.