»Večina slovenskih mater se vede kot koklja do svojih piščet«

Psiholog in psihoterapevt Andrej Perko vodi Zavod Mitikas, probleme in stiske ljudi pa rešuje po modificirani socialno-andragoški metodi dr. Janeza Ruglja. Njegova terapevtska skupnost šteje več kot sto članov. Dela z alkoholiki, depresivnimi ljudmi, neuspešnimi študenti in vsemi drugimi, ki se v določenem življenjskem obdobju zaradi ene ali druge zasvojenosti ali stiske najdejo na razpotju. Z njim smo se pogovarjali o pomenu primarne družine, odnosih in vzgoji ter očetovi vlogi pri odraščanju sina.