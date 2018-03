Obiskovalci Izmenjevalnice si bodo lahko izbrali predmete in oblačila, ki so jih prejeli v humanitarnem centru ljubljanskega Rdečega križa, a jih prejemniki pomoči niso izbrali in bi jih sicer odpeljali v predelavo. V zameno za izbrani kos oblačila obiskovalci podarijo prehranske in higienske izdelke ter čistila, s katerimi organizatorji Izmenjevalnice nato obogatijo osnovne pakete prve pomoči Rdečega križa. In kako ta menjava poteka?

»Glede na število doniranih izdelkov prejmeš kupon z vrednostjo, v kateri si lahko izbereš oblačila ali predmete. En doniran izdelek je denimo en kozarec medu ali liter mleka ali kozarec vložene zelenjave ali vrečka polente ali paradižnikova omaka... Oblačila in predmeti so razporejeni v priporočene vrednostne razrede od ena do deset. Na primer, za en doniran izdelek si lahko izbereš rutko, za štiri donirane izdelke obleko, za deset kovček,« so sistem izmenjave pojasnili organizatorji. Obiskovalci lahko prinesejo hrano ali higienske pripomočke in čistila. Sprejmejo lahko le izdelke, ki imajo označen rok uporabe in so uporabni še vsaj en mesec.