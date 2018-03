Režiser, ki trenutno promovira svoj novi znanstvenofantastični film Igralec št. 1, se ne strinja s tem, da bi Netflixovi filmi imeli možnost, da se potegujejo za oskarja.

»Ko se enkrat odločiš za televizijski format, posnameš televizijski film. Če gre za dober izdelek, si zagotovo zaslužiš emmyja, ne pa oskarja. Mislim, da filmi, ki so v nekaj kinih manj kot teden dni, ne bi smeli priti v poštev za nominacije za nagrade akademije,« pravi, moti pa ga tudi to, da se zaradi razcveta televizije in platform za video na zahtevo vedno manj režiserjev odloča za naporno zbiranje denarja za film, ki bo šel na festivale in v kinematografsko distribucijo.