Posamezniki in podjetja so tokrat prispevali skoraj 280 ton odpadnih materialov v skupni vrednosti več kot 37.600 evrov. S pomočjo vseh sodelujočih bo na počitnice letos lahko odšlo kar 80 otrok iz družin v stiski pod okriljem projekta Botrstvo v Sloveniji.

Več kot 40 zbirnih mest po Sloveniji V sodelovanju projekta Botrstvo v Sloveniji ter družb Gorenje Surovina in Spar Slovenija so po vsej Sloveniji vzpostavili več kot 40 zbirnih mest, kjer so posamezniki in podjetja lahko odložili odpadno električno in elektronsko opremo, barvne kovine, jekleni odpad ter odpadni papir. Vse zbrane odpadne surovine so ovrednotili po trenutno aktualnih cenah na trgu, sredstva pa bodo namenjena za počitnice otrok iz socialno šibkih družin iz vse Slovenije. Akciji so se tudi letos pridružila številna slovenska podjetja, ki so se odločila podariti odpadne surovine, pridelane v času trajanja akcije.

Poleg ekološke note tudi družbena odgovornost Direktor družbe Gorenje Surovina Jure Fišer je izpostavil: »Del politike našega podjetja je poleg ekološke note tudi družbena odgovornost. Skozi proces osveščanja o pomembnosti zbiranja in ločevanja odpadkov smo ljudem pokazali pot združitve teh dveh dejavnosti. Kakovost akcije so zaznali tudi naši poslovni partnerji, brez katerih bi težko dosegli takšen uspeh, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Veseli smo, da smo skupaj ustvarili tako uspešen projekt.« V treh letih, odkar poteka akcija Čisto veselje, so ljudje s prinašanjem najrazličnejših odpadnih materialov pomagali zbrati že okrog 120.000 evrov oziroma več kot tisoč ton odpadnih surovin.