Kot še izhaja iz mnenja odbora, ki ga je danes pridobila nemška tiskovna agencija dpa, je bila skupina Evropa narodov in svobode (ENF) predmet zunanje revizije, ki je odkrila »več primerov kršitev« pravil o parlamentarnih izdatkih.

Med drugim so v ENF, v kateri so evroskeptične in skrajno desne stranke francoska Nacionalna fronta, italijanska Liga, avstrijski svobodnjaki (FPÖ), belgijska Vlaams Belang in nizozemska Stranka za svobodo Geerta Wildersa, kupili 228 steklenic šampanjca in še šest steklenic v vrednosti 81 evrov. »Kosila, ki so stala 400 evrov na osebo niso ne upravičena in ne združljiva z načeli finančnega upravljanja in so zaradi tega nesprejemljiva,« je še zapisal odbor in dodal, da »enako velja za 110 božičnih daril, od katerih je vsako stalo 100 evrov«.

Več kot 388.000 evrov po oceni odbora ni bilo porabljenih v skladu s pravili, lahko tudi, da so bil povezani s konflikti interesov. Odbor je tudi navedel, da za okoli 39.000 evrov izdatkov ni ustreznih dokazil.

Odbor v mnenju, ki ga je 23. marca poslal predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju, predlaga, da bi ENF morala vrniti ta denar. Poročila o izdatkih za letos 2016 je odbor za ostalih sedem političnih skupin potrdil brez pripomb.

Namestnik vodje skupine in vodja avstrijskih svobodnjakov v Evropskem parlamentu Harald Vilimsky je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal, da FPÖ ni sodelovala v nakupih šampanjca in dejal, da je šampanjec naročila francoska Nacionalna fronta Marine Le Pen. V Nacionalni fronti se na očitke še niso odzvali, navaja dpa.