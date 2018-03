To bo že druga tožba proti Hrvaški zaradi spora s Hrvaško glede nekdanjih deviznih vlog v zagrebški podružnici LB, ki jih Hrvaška skuša izterjati od NLB preko tožb na hrvaških sodiščih, čeprav je tudi sama tako z nasledstvenim sporazumom iz leta 2001 kot tudi z mokriškim memorandumom leta 2013 potrdila, da gre za vprašanje nasledstva po nekdanji skupni državi.

Prvo tožbo je Slovenija septembra 2016 vložila pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, zdaj pa naj bi jo tudi zaradi nespoštovanja evropskih pravil pred Sodiščem EU. Pripravo tožbe vodi skupina slovenskih pravnih strokovnjakov, je še razkril neimenovani vir.

Pravna osnova te tožbe pa je zaenkrat še skrivnost, je pa iz dosedanjih uradnih stališč Slovenije jasno, da Hrvaška ne spoštuje lastnih mednarodnih zavez. Ne le, da gre pri vprašanju nekdanjih deviznih vlog za nasledstveno vprašanje, Hrvaška se je z mokriškim memorandumom zavezala tudi, da bo do končne rešitve tega vprašanja zagotovila prekinitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb na podlagi pooblastila hrvaškega ministrstva za finance v svojem imenu in za račun Hrvaške sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.