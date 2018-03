Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, so na območju mesta od začetka januarja obravnavali več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, in sicer več primerov vlomnih tatvin v gostinske lokale na območju mestnega jedra in okolice mesta.

Po zbranih obvestilih in dokazih so prejšnji četrtek prijeli 34-letnika, pri katerem so mu v hišni preiskavi zasegli več predmetov, ki so izvirali iz vlomov in bodo pred vrnitvijo oškodovancem služili kot dokaz v kazenskem postopku. Policisti zdaj nadaljujejo preiskavo v primerih drugih tovrstnih kaznivih dejanj, osumljencu pa grozi do pet let zapora.

Sicer pa so bili vlomilci na delu tudi v sredo, ko so vlomili v stanovanjsko hišo v okolici Kamnice, kjer so odtujil zlatnino in denar. V Lenartu pa so vlomili v prodajalno in s krajo različnih izdelkov povzročili za več tisoč evrov škode.