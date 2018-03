Agencija za varstvo konkurence že osem mesecev presoja morebiten prevzem družbe Pro Plus, pod okrilje katere spadata Pop Tv in Kanal A s strani v Luksemburgu registrirane družbe Slovenia Broadband, ki je sicer del konglomerata družb pod okriljem ameriškega investicijskega sklada KKR. Senat varuha konkurence se je na seji sestal včeraj popoldne, zvečer pa je več medijev objavilo neuradno informacijo, da naj bi AVK prižgal zeleno luč za prevzem družbe. Ta informacija ne drži.

»Agencija poudarja, da informacije, kot so razvidne iz medijev, tem niso bile posredovane s strani Agencije in tako niso odraz dejanskega poteka dogodkov,« je poročanje medijev zavrnil varuh konkurence. Potrdili so, da je senat AVK na včerajšnji seji res govoril o omenjenem poslu, toda do končne odločitve člani še niso prišli. Obravnavali so zgolj predlog samoomejitvenih ukrepov, ki jih je AVK v predlagala družba Slovenia Broadband ter odzive javnosti na te ukrepe. Družba Slovenia Broadband je denimo AVK predlagala, da bi v primeru odobritve nakupa Pro Plusa njegovo uredniško in poslovodsko politiko še nadaljnjih pet let ločevala od katerega koli operaterskega podjetja, vključno s Telemachom. Odprodala bi otroške programe Orlando Kids in Pikaboo (medtem pa prodaje bodisi Kanala A bodisi Pop TV ni predlagala). Pripravljeni so se tudi zavezati, da oglaševalcem ne bodo vsiljevali ekskluzivnih pogodb. »Agencija poudarja, da so informacije v medijih napačne, saj končna odločitev v predmetni zadevi še ni bila sprejeta in se tako postopek presoje koncentracije zgoraj omenjenih družb pred Agencijo nadaljuje,« so izpostavili. Več informacij zaradi interesa samega postopka ne morejo podati.

Ključni razlogi, zakaj AVK včeraj ni mogla odločiti

Včeraj sprejeta končna odločitev AVK bi bila presenetljiva zaradi dveh dejavnikov; prvi, v ponedeljek so na naslov AVK prispele zadnje pripombe zainteresirane javnosti glede samoomejitvenih ukrepov. Vsega skupaj je AVK prejela več kot 40 pripomb, ki jih v tem času preučuje. Tolikšno količino pripomb je v dveh dneh pravzaprav nemogoče temeljito analizirati. In drugič, tako hitra odločitev varuha konkurence bi bila presenetljiva- na to smo v Dnevniku opozorili v sredo- tudi zato, ker so se bistveno spremenile razmere v širši balkanski regiji, ki bodo domnevno vplivale na postopek v Sloveniji. Hrvaški svet za elektronske medije je namreč v ponedeljek družbi Slovenia Broadband odobril prevzem najbolj gledane televizije z nacionalnim dometom, in sicer komercialne televizije Nova TV, ki jo čez dan povprečno spremlja četrtina, zvečer pa tretjina vseh gledalcev. Lani je hrvaški regulator posel zavrnil, ker gre za združevanje ponudnika medijskih storitev, ki izbira in organizira medijske vsebine, z vlogo operaterja, ki ponuja javno storitev prenosa signala na elektronskih komunikacijskih mrežah ali daje v uporabo javno komunikacijsko mrežo. Pri tem je bilo sporno podjetje z digitalno televizijo Total TV, ki je omrežni operater s sedežem v Amsterdamu, nato pa je United Group težavo rešila tako, da je delež prenesla na tretjo nepovezano pravno osebo- ki pa ima prav tako sedež v Amsterdamu-, podjetje V-Investment. Na naše vprašanje, ali bo to vplivalo na postopek presoje posla v Sloveniji (na golo koncentracijo medijev v Sloveniji sicer ne more vplivati, bi pa z morebitno odobritvijo nakupa Pro Plusa družba Slovenia Broadband pridobila prevladujoč položaj v širši balkanski regiji), so na AVK odgovorili: »Agencija presoja skladnost koncentracije s pravili konkurence na ozemlju Republike Slovenije, pri tem pa upošteva vse relevantne faktorje, ki lahko vplivajo na presojo.«

Posel medtem vznemirja tudi nekatere opozicijske poslance. Tako je nepovezani poslanec Andrej Čuš v poslanskem vprašanju vlado opozoril, da bi zakon o medijih moral zagotavljati medijsko pluralnosti, saj sta prav od nje odvisna tudi politični in kulturni pluralizem. V Sloveniji se medtem z nameravanim prevzemom Pro Plusa dogaja nasprotno, monopolizacije medijskega prostora. »Prevzem Pro Plusa s strani lastnika Telemacha in dobavitelja programov Sportklub vodi v koncentracijo, zaradi katere bo prišlo do povečanja moči ene medijske skupine (United Group), ki bi obvladovala tako medije kot tudi infrastrukturo, preko družbe CAS Media pa bi tržila njihov oglasni prostor. Glede na javno dostopne podatke bo združeno podjetje obvladovalo 81 odstotni delež na trgu televizijskega oglaševanja (71 odstotkov Pro Plus, 10 odstotkov Cas Media),« je izpostavil Čuš.

Opozoril je, da bi z odobritvijo posla operaterji, ki konkurirajo podjetjem iz skupine United Group, zaradi nakupa njihovih programov po visokih cenah morali dvigniti cene mesečne naročnine, to pa bi povzročilo prehodov naročnikov k Telemachu, ki bi lahko posredoval vsebine po ugodnejših pogojih. Njihova tržna moč programov bi se s tem, saj bi z usklajeno poslovno politiko združeno podjetje lahko izrinilo konkurenčne programe. Ali bo torej vlada zagotovila, da bo AVK odločil neodvisno, predvsem pa, ali bo vlada zaščitila potrošnike, je tako vprašal Čuš.