Incident, ki se je zgodil v soboto med tekmo z Južnoafriško republiko v Johannesburgu, je še dodatno pridobil na odmevnosti, ker so v njega vpletena največja imena avstralskega kriketa, ki sicer uživajo status nacionalnih herojev. Med njimi je tudi kapetan Steve Smith, ki velja za enega najboljših avstralskih odbijalcev vseh časov.

Smith in še dva reprezentanta, David Warner in Cameron Bancroft, so med tekmo skovali zaroto, da bi z uporabo majhnega kosa brusnega papirja vplivali na obrabo žoge. S tem so želeli Avstraliji med izvajanjem metov pridobiti prednost, oziroma otežiti delo odbijalcem JAR.

Sodniki so med tekmo postali pozorni na nenavadno početje igralcev, ko so opazili, da eden v hlačah skriva majhen kos rumenega traku. Vpleteni igralci so že naslednji dan priznali svoje početje. Smith je potrdil, da je šlo za »zaroto« vodilnih igralcev z namenom pridobiti Avstraliji prednost, saj usnjena žoga z obrabo pridobi drugačne lastnosti, kot so manjša odbojnost in večja nepredvidljivosti gibanja med letom.

Posledice goljufije vse prej kot banalne Trojica je bila sprva suspendirana samo za preostanek tekme, ta naj bi trajala do ponedeljka, medtem ko so predstavniki avstralske kriket zveze začeli preiskavo, po kateri sta Smith in Warner prejela enoletno kazen prepovedi igranja kriketa na vseh ravneh, Bancroft pa devetmesečno prepoved igranja. Kljub na prvi pogled banalnem poskusu goljufanja pa so posledice njihovega početja vse prej kot banalne, še toliko bolj, ker je kriket svetinja v Avstraliji in v osnovi velja za gentlemansko igro, v kateri ni prostora za nešportno početje. Pri posledicah jim ne pomaga niti dolg seznam športnih dosežkov. Avstralija je tako rekoč enotna, da so se vsi trije, še posebej pa zlati deček avstralskega kriketa Smith, s tem izneveril svoji vlogi idola za avstralske otroke.