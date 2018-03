Bruno Jaubert iz avkcijske hiše Artcurial je pojasnil, da je Van Gogh delo ustvaril v začetku umetniške poti leta 1882, ko se je posvečal slikanju delavcev iz svoje dežele. Napovedal je, da bo junijska dražba pomemben dogodek na umetniškem trgu, na katerem je Van Goghovih del vse manj.

Portret dr. Gacheta prodan za vrtoglavih 82,5 milijona evrov

V avkcijski hiši pričakujejo, da bo delo na dražbi doseglo okoli pet milijonov evrov, a kljub vsemu zaradi redkosti umetnikovih del na trgu ne morejo z gotovostjo trditi, da bo to končni znesek. Za najdražje Van Goghovo delo sicer velja Portret dr. Gacheta, ki je bil leta 1990 na dražbi prodan za vrtoglavih 82,5 milijona evrov.

Slika Women Mending Nets in the Dunes je nastala v istem obdobju kot delo View of the Sea at Scheveningen (Pogled na morje pri Scheveningenu), katerega so leta 2002 sodelavci italijanske mafijske združbe camorra ukradli iz amsterdamskega Muzeja Van Gogh in so ga v Neaplju našli šele pred dvema letoma.

Na dražbi v Parizu, napovedani za 4. junij, bodo ponudili še pet manj pomembnih del Van Goghovega prijatelja Paula Gauguina. Med njimi bo portret Gauguinovega prijatelja iz otroštva Antoineja Charlesa Favreja, za katerega pričakujejo, da bodo iztržili med 180.000 in 250.000 evrov.