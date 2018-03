Poleg tega, da se oborožite z antihistaminiki, je še nekaj opravil, s katerimi zmanjšate količino alergenov v stanovanju. Predstavljamo vam šest nasvetov za spomladansko čiščenje za alergike.

Eden od načinov za ublažitev alergij v domu so čistilniki zraka s filtri HEPA, ki odstranijo 99 odstotkov alergenov. Pomembno pa je, da redno čistimo filtre – večinoma jih je treba čistiti na vsake tri ali šest mesecev oziroma v sezoni alergij še pogosteje. Ogljeni filter pa moramo zamenjati na šest mesecev. Ko je trak v notranjih prostorih čist, ga ohranimo tako, da zapiramo vrata in okna.

Redno brisanje prahu in sesanje je nujno za odstranjevanje alergenov, a ne pozabite na čiščenje zaves in rolet. Prah in pelod, ki se na njih nabirata, pogosto spregledamo. Druga največkrat spregledana mesta so okenske police, zgornji vratni okvir, okvirji slik, svetilke in zgornje površine visokih omar. Vsebino zbiralnika v sesalniku stresite v smeti zunaj, da preprečite razpršitev alergenov v domu.

Ko pridete domov, se umijte in preoblecite

Tehnično gledano to ni spomladansko čiščenje, vendar je pomembno, da z oblačil in čevljev odstranimo pelod, ko se vrnemo domov. Najbolje je, da se oprhamo in preoblečemo, ker se pelod prilepi tako na kožo in lase kot na oblačila in obutev. Ne pozabite redno čistiti predsobe, ki je najbolj na udaru alergenov, ki jih prinesemo s seboj iz zunanjosti – posesajte tekače in predpražnike ter pomivajte tla.