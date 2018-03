Krašenje najpomembnejše cerkve v Vatikanu vsakokrat poteka tri delovne dni. Vatikanski vrtnarji v vrtnariji že prej pripravijo potrebno cvetje, zelenje, cvetličarske gobe in podobno. Nato dobra dva dneva poteka priprava krasitve v vrtnariji, v soboto pa jo zaključijo v cerkvi.

80-metrska dekoracija

»Fizično je nemogoče vse delo opraviti v cerkvi, zato aranžmaje izdelamo v vrtnariji in nato celotno kompozicijo sestavimo na oltarju bazilike svetega Petra,« je pojasnil Ribič.

Delo začnejo z izdelavo podlag iz različnega zelenja, nato nadaljujejo s cvetjem. Ker celotna dekoracija obsega 80 metrov, jo izdelujejo po delih, saj bi bil sicer transport do bazilike nemogoč. Pri tem morajo upoštevati višino in širino aranžmajev, da ne zakrivajo pogledov med obredom. Prav tako morajo upoštevati barve in barvno skladnost ter kompozicijo.

Barve v tem času bodo belo-rumene, kar je tradicionalno za velikonočni čas, saj predstavljajo čistost. Prav tako sta bela in rumena zaščitni znak Vatikana in vatikanske zastave.

Na samo izdelavo aranžmajev se ne pripravljata posebej, saj dejansko ne vesta, katero cvetje ju bo pričakalo. »Sklepava lahko, katere različne sorte cvetja bodo, vendar pa do zadnjega ne veva. Dejstvo je, da se količina, obseg in možnosti izdelave iz leta v leto ne spreminjajo, tako da ko sva tam, uporabiva svoje strokovno znanje in izdelava, kot najbolje znava,« je povedal Ribič.