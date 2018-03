Tuš je v letu 2014 posojila sam sebi odpisal v škodo družbe. To je zmotilo banke upnice, ki so družbam v skupini odobrile za več kot 400 milijonov evrov posojil, z Mirkom Tušem pa se od leta 2011 neuspešno pogovarjajo o načinu njihovega poplačila.

Za blagovno znamko plačali 29 milijonov evrov

Leta 2014, ko se je zgodila prodaja Tušmobila, so banke naknadno ugotovile, da se je Tuš vzporedno s Telemachom dogovoril še o prodaji Tušmobilove blagovne znamke, ki jo je pred tem brezplačno prenesel nase. Za blagovno znamko, ki jo je kmalu zatem ukinil, je Telemach zakoncema Tuš odštel 29 milijonov evrov. Kljub temu Mirko Tuš ni poravnal dolga do Tuš Holdinga, navaja portal.

Da bi bila izterjava uspešna, je po navedbah Siola malo verjetno. Na lastniškem deležu Mirka Tuša v Tuš Holdingu imajo banke že vrsto let vpisane hipoteke. Na tožilstvu so v začetku letošnjega leta na njegovi več milijonov evrov vredni vili v Celju vpisali prepoved prodaje in obremenitve.

Banke so po nedavnem propadu postopka prodaje 400-milijonskih terjatev že praktično obupale nad poslovno in finančno sanacijo skupine. Zaradi kršitev zavez so se po informacijah Siola tudi že začeli postopki za odpoved veljavnega medbančnega sporazuma o prestrukturiranju dolga (MRA). Ta je po navedbah portala bankam do zdaj preprečeval prisilno izterjavo Tuševega dolga.