Ponoči bo občasno še deževalo. Ob morju bo pihal jugo, v severovzhodni Sloveniji pa bo prehodno zapihal severni veter, ki bo do jutra večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija. V petek bo sprva oblačno in deževno, sredi dneva in popoldne pa bo dež oslabel in predvsem v vzhodni polovici Slovenije prehodno tudi ponehal. Ob morju bo pihal jugo, ki se bo zvečer okrepil, drugod bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 10 do 17 stopinj Celzija.

Vremenski vpliv bo obremenilen V soboto bo sprva oblačno s padavinami, lahko tudi zagrmi. Popoldne bodo padavine slabele in ponekod ponehale. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. V nedeljo se bo delno zjasnilo, sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe. Vremenski vpliv bo obremenilen, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.