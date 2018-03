Malalo so prevzela čustva, ko je na sedežu pakistanskega premierja Šahida Hakana Abasija v Islamabadu spregovorila pred televizijskimi kamerami. Ko je govorila o tem, kako si je vsa leta želela vrniti v svojo domovino, in o lepotah svoje rodne doline Svat, si je brisala solze.

»Vedno so bile moje sanje, da bi šla v Pakistan in se tam v miru in brez strahu sprehajala po ulicah, srečevala in pogovarjala z ljudmi,« je dejala. »In zdi se mi, da je to spet moj stari dom, torej se to resnično dogaja. Hvaležna sem vsem vam,« je dejala.

Najmočnejši glas proti ekstremizmu Abasi je medtem izrazil veselje, da lahko pozdravi »hčerko Pakistana«. »Si najmočnejši pakistanski glas proti ekstremizmu,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal v kratkem nagovoru. Na nenapovedan obisk s starši je pod strogimi varnostnimi ukrepi prispela ponoči z letalom na letališče v Islamabadu. Na družbenih medijih so njen obisk in pogum mnogi Pakistanci že pozdravili, nekateri pa jo obtožujejo, da želi povzročiti nemire. Podrobnosti njenega štiridnevnega obiska zaradi varnosti niso objavili. Malala je v mednarodni skupnosti spoštovana zaradi svojega aktivizma, v Pakistanu pa so mnenja deljena, saj jo imajo v konservativnih krogih za agentko Zahoda, ki želi osramotiti svojo državo.