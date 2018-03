James je 41 točkam dodal še deset skokov in osem podaj. Že v drugi četrtini pa je dosegel deset točk. »Vsakič, ko me kdo omenja v istem pogovoru z Jordanom ali katerim koli od drugih izjemnih košarkarjev, vem, da sem na pravi poti in da delam dobro,« je o izjemnem dosežku dejal James, ki je impresiven niz začel 6. januarja 2007. Jordanu je dosežek uspel med sezonama 1986 in 2001.

»Hvala vsem mojim soigralcem skozi 866 tekem, trenerjem in drugim, kis o mi pomagali – prav oni so mi sploh dali priložnost, da mi je uspelo kaj takega. Res sem jim hvaležen,« je še dejal James.

A rekordi niso tisto, kar motivira enega najboljših košarkarjev vseh časov. »Moja edina motivacija je ljubezen do igre,« je dejal James, ki je pomagal konjenikom hitro pozabiti boleč torkov poraz proti Miamiju Gorana Dragića.

clv

Karl-Anthony Towns je s 56 točkami dosegel strelski rekord kariere in popeljal Minnesota Timberwolves do zmage s 126:114 nad Atlanta Hawks, s tem pa korak bližje uvrstitvi v končnico. Volkovi, ki lovijo prvi nastop v play-offu po letu 2004, so si tako malce opomogli po porazu proti Memphisu.

Towns je s 56 točkami presegel tudi klubski rekord po doseženih točkah Moja Williamsa, ki jih je zbral 52. Temu dosežku je dodal še 15 skokov in pomagal volkovom do prve zmage po dveh zaporednih porazih.

»Le zmagati sem si želel. Enostavno moramo najti način do zmage in danes smo naredili prvi korak,« je po tekmi dejal Towns, ki je desetei košarkar to sezono, ki je dosegel mejo 50 točk. Največ jih je letos na tekmo prispeval James Harden, ki je Orlandu nasul 60 točk.

Z zmago Minnesota ostaja na osmem mestu zahoda; v končnico se uvrsti po osem ekip z vsake konference.

min

Slovenski košarkar Goran Dragić je imel tokrat s svojo ekipo Miami Heat prost večer; vročica je ta čas na sedmem mestu vzhodne konference. Naslednja tekma jo čaka danes ponoči, ko bo v Miamiju gostoval Chicago, ki je na vzhodu že zapravil vse možnosti za uvrstitev v končnico prvenstva NBA.