Luzerji v startu

Preiskovanje nepojasnjenega zločina se začne z iskanjem motiva zanj in domnevo, da imamo opraviti z duševno motenim storilcem. Slednje bi sedanjemu ruskemu predsedniku pripisali težje kot četici britanskih premierjev patološko lažnivost že od Tonyja Blaira sem; zatorej se velja v razvpitem poskusu umora nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala vendarle osredotočiti na motive. Pri brskanju za ruskimi smo na tankem ledu, medtem ko se britanski naravnost ponujajo, tako zgodovinsko kot novodobno, vse do preglavic z brexitom, ki lahko Otok potisne na evropsko obrobje, če mu ne uspe preizkušena taktika delitve in vladanja, ki jo britanska premierka Theresa May tako kričeče pripisuje prav Rusiji.