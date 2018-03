Dan pred odstopom Mira Cerarja s položaja mandatarja je vlada potrdila poslovni načrt družbe Infra, državnega podjetja, ki skrbi za gradnjo infrastrukture na območju hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi, za leto 2018. Infra ima tako do konca leta za ta namen na voljo nekaj več kot 19 milijonov evrov. Največji zalogaj je poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc, ki naj bi bila po besedah direktorja Infre Vojka Sotoška urejena do letošnje jeseni, vključno s poglobitvijo Save in Krke, če bo družbi HESS (Hidroelektrarne na spodnji Savi) uspelo