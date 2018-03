Po reprezentančnem premoru se bo že jutri s tekmama 25. kroga Gorica – Rudar in Aluminij – Triglav nadaljevalo državno prvenstvo v nogometu. Vrhunec bo v soboto ob 20.30 v Stožicah, kjer se bosta v večnem derbiju pomerila Olimpija in Maribor. Ljubljančani so odločeni, da naredijo nov korak k naslovu državnega prvaka, Mariborčani prihajajo reševat sezono. Zanimanje navijačev je veliko, saj so do včeraj prodali že 8000 vstopnic, kar pomeni, da bo v Stožicah veliko več gledalcev, kot jih je bilo v torek na prijateljski reprezentančni tekmi Slovenije in Belorusije (4000 gledalcev). Mariborskih navijačev bo okoli 700.

Prelomna tekma za Maribor Ljubljančani imajo pred Mariborčani deset točk prednosti in po šestih spomladanskih zaporednih zmagah, ki so izjemno lepa popotnica, so trdno odločeni, da bodo igrali na zmago. »V drugem delu sezone nam je uspelo vse, tako derbi pričakujemo v pozitivnem vzdušju, saj vse deluje dobro. Čaka nas posebna tekma, ki bo zelo zahtevna, da nadaljujemo uspešen niz. Verjamem v moje fante, v našo kakovost in navijače, ki bodo prišli, da skupaj iztržimo ugoden izid,« je derbi napovedal trener Olimpije Igor Bišćan. Potem ko so nekateri igralci zacelili lažje poškodbe, bo imel na zadnjih dveh treningih, ki sta najpomembnejša za taktično pripravo, popolno kadrovsko zasedbo. Doslej je spretno rotiral igralce, da jih je veliko v tekmovalnem ritmu. Maribor prihaja v Stožice po slabem vstopu v spomladanski del, ko je prednost treh točk zapravil v zaostanek desetih točk, in odmevni aferi Zahović, ki je pretresla klub. »Pričakujem izjemno motiviran Maribor, ki se zaveda, kako veliko lahko dobi z uspehom na derbiju. Po negativnem nizu imajo tekmo, s katero lahko veliko stvari obrnejo v pozitivno smer. To pomeni, da bodo skušali narediti vse, da iztržijo največ. So kot ranjena zver, ki se bo borila z vsemi močmi, da obrnejo stvari, ki za njih trenutno niso videti dobro. Za dosego cilja imajo kakovost in bodo izjemno motivirani, a mi se zavedamo prednosti domačega igrišča, na katerem smo neporaženi že vso sezono in imamo naš slog igre, ki prinaša uspehe. Morali bomo pokazati več, kot smo na dosedanjih tekmah,« se je razgovoril 39-letni Zagrebčan. Razvija se v odličnega trenerja in je trenutno največji kapital ter dodana vrednost Olimpije z vsemi možnostmi, da postane trenerska zvezda zgolj zaradi svojega znanja in ne velikih besed. Čeprav ima Olimpija deset točk naskoka, Ljubljančani zatrjujejo, da je takšno tekmo, na kateri te ponesejo gledalci, nemogoče igrati na remi. Gledalce želijo razveseliti z dobro igro, a obenem ne bodo naivno napadli tekmeca, ker so se zelo namučili, da so si priigrali veliko prednost. Za Maribor bo igral tudi Romun Alexandru Cretu, ki je bil še pozimi z Olimpijo na pripravah v Turčiji, po vrnitvi v Ljubljano pa že naslednji dan nepričakovano prestopil v Ljudski vrt.