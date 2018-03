Akcija – reakcija. Vsi v Stožice. To je do danes sporočilo iz Maribora pred derbijem. Ni edino, še manj uradno, visi pa na dobro vidnem mestu. Ne v Ljudskem vrtu, temveč na nadvozu prometne Titove ceste ob prihodu v Maribor. Napis so v torek izobesili navijači, ki bodo danes pozno popoldan tudi obiskali trening. Za podporo. (Ne)vede so citirali Isaaca Newtona, njegov tretji zakon gibanja, po katerem ima vsaka akcija enako nasprotno reakcijo. Vzajemni učinek. Kajti prav za to gre. Vzajemnost in učinek.

Po suspenzu, ki je Zlatka Zahovića po novinarski konferenci po tekmi s Krškim doletel najprej do nadaljnjega v klubu, zatem pa še od disciplinske komisije NZS, ki mu je izrekla šestmesečno prepoved udeležbe na vseh tekmah, je bilo sporočilo predsednika kluba Draga Cotarja za Finance, da bi klub odločitev o Zahoviću rad rešil do konca tedna. Prejšnjega očitno ne. Uradno sporočilo kluba je sicer bilo, da bo upravni odbor dokončno odločitev sprejel v »naslednjih dneh«. Gotovo je tako le, da Zahović v soboto ne bo sedel na klopi Maribora.

NK Maribor pa vsaj do včeraj še vedno ni sporočil, niti odgovoril, kdaj in ali sploh bo običajni medijski termin pred derbijem. Kar je zgodba že sama po sebi, saj klub ni izpuščal medijskih terminov, niti ko je bil denimo brez glavnega trenerja (in je pred medije stopil pomočnik Saša Gajser) ali v aferi Ibraimi. Edini, ki je spregovoril, je bil tako po reprezentančni tekmi Martin Milec v – Stožicah. »Res je, da ta kriza traja že nekaj časa. Krize trajajo, a trajajo tudi velike ekipe. Naša ekipa je kljub tej krizi velika, zato sem prepričan, da jo bomo prebrodili.« Milec verjame, da bodo prebrodili tudi krizo z Zahovićem, a se s tem ne obremenjuje: »To, kar se dogaja v ozadju in v upravnem odboru, ni naša naloga. Verjamem, da se bo vse uredilo v najboljši mogoči luči in v dobrobit kluba.«

Na igrišču so Mariborčani pokazali morda še največ (karakterja) v tej pomladi na sobotni prijateljski tekmi z graškim Sturmom. Zmaga (1:2) je bila moštvena zlasti zato, ker je iz prostega strela zabil dinamični Valon Ahmedi, ki v tem koledarskem letu v prvenstvu ni dobil še niti minute, po 1. juliju pa si je vsaj prijateljske minute nabral Aleš Mertelj. Na vprašanje, kako v derbi, je Darko Milanič za klubsko spletno stran sicer odgovoril: »Da bomo znali tudi potrpeti v tistih trenutkih, ko se znajdemo pod pritiskom.« Pritiska vsekakor ne manjka. Čeprav Maribor poudarja, da letos še ni prejel gola v ligaškem derbiju, obenem ni omenil, da v Stožicah s pokalom vred ni zmagal na zadnjih štirih tekmah. Potrebuje pa prav to. Zmago.