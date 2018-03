Začelo se je drugače: Vladimir Kramnik, najstarejši med kandidati, je odlično začel, vodil in v četrtem krogu imel na kolenih tudi poznejšega zmagovalca. Po vrsti napak je ta ključna partija pripadla Caruani, Kramnikova igra pa se je izgubila nekje med genialnimi prebliski in grobimi napakami. Vseeno je ostal z največ odločenimi partijami prava poživitev turnirja. Američan vodstva ni več izpustil, ves čas pa mu je dihal za vrat Šahriar Mamedyarov, drugi igralec sveta, ki preseneča z novo umirjeno in na izid naravnano podobo.

Wesley So in Sergej Karjakin sta se zdela po obupnem začetku odpisana, na polovici turnirja pa se je kar sam odpisal za mnoge prvi favorit za zmago Levon Aronjan, junak lanske sezone. Z vsemi topovi je napadel Caruano in se opekel. Neprebojni Ding Liren je medtem nizal remije in v družbi vedno duhovitega Aleksandra Griščuka čakal svojo priložnost. Dva kroga pred koncem je res prišla: Kitajec je presenetil Mamedyarova, v drugem delu prerojeni Karjakin pa Caruano in ga s tem dohitel. Mamedyarov, Ding in Griščuk so bili le pol točke zadaj; pet od osmih igralcev je na lepem imelo zelo realne možnosti za zmago. Najboljše karte je zaradi medsebojnega izida držal Karjakin, a je Caruana z zaključnima zmagama sam poskrbel za svojo usodo.

Petindvajsetletni Američan italijanskih korenin je bil pred dvema letoma osmoljenec kandidatov (tedaj je slavil Karjakin), tokrat pa uresničil svoje sanje in se bo novembra v Londonu pomeril z Magnusom Carlsenom v dvoboju za prestol. Končno: mnogi ga vidijo kot Norvežanovega naslednika, v ta namen pa bo moral izboljšati porabo časa med igro. Preostala sedmerica je seveda razočarana, saj je vsakogar zanimalo le prvo mesto.