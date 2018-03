Pred tremi sezonami se je zdelo, da bo košarkar LeBron James le stežka končal sezono. Bolečine v hrbtenici so bile tako neznosne, da je skoraj vsako minuto odmora ležal na tleh. Z bolečino je postajala njegova igra vse bolj neuspešna. Opešal je celo v svoji najboljši kategoriji, zabijanju na koš. Zato je njegova letošnja briljantna sezona toliko boj presenetljiva in ni čudno, da je košarkar izjavil, da je kot vino – z leti postaja le še boljši.

V sezonah z najhujšimi bolečinami je košarkar ugotovil, da mora poiskati pomoč in poskrbeti za svoje telo, saj se bo moral v nasprotnem primeru upokojiti veliko prej, kot bi si želel. Pomoč je našel v Donnieju Raimonu, bivšem vojaškem specialcu ameriške mornarice, ki je do potankosti razvil trening biomehanike. Raimon se je tega lotil, ko so vojaški zdravniki obupali nad njegovo poškodbo vratu, ki jo je skupil pri skoku s padalom. Njemu v čast ima LeBron na glavi pogosto kapo z znakom Navy Seals.

Oba treningov ne obešata na velik zvon. Ker Raimon ni uradni trener, trenirata pred tekmami in uradnimi treningi ali po njih. Raimon ne daje intervjujev in se načrtno izogiba soju žarometov, zato lahko o njegovi metodi največ izvemo iz njegovega in LeBronovega instagrama. Tako je slednji objavil posnetek, na katerem s svojim gurujem biomehanike trenira na hodniku dvorane tik pred tekmo. Najbolj zabavno pri vsem skupaj pa je, da trener odganja uradnike, ki med vadbo hitijo po hodniku. Po vadbi se košarkar do začetka tekme ovije v tople obkladke, da ostane telo ogreto.