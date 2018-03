Mladen Vujinović je leta 1972 še kot najstnik prišel na Vrhniko na delo v tozd takratnega Splošnega gradbenega podjetja Grosuplje. Ob betonarni si je skupaj z drugimi delavci zgradil leseno barako in v njej živel deset let, dokler mu ni delodajalec po tedanji zakonodaji dodelil v uporabo stanovanja v sosednji hiši. Od leta 1982 živi tam, v soboto pa se bosta morala z ženo izseliti. Ko smo ga danes obiskali, so bile škatle in košare z osebnimi stvarmi že skoraj pripravljene. Kam jih bo odnesel v soboto, še ni vedel. Na mizi je ležala vizitka Kraljev ulice.

