V svetu prevladujejo mediji z angleškim jezikom, zato pogosto njihova novica obvelja kot resnica, četudi gre za lažno sporočilo. V preteklosti so se sprožale hude človeške tragedije, ker so ti prevladujoči mediji manipulirali z resnico.

Te dni prevladujoči mediji hudo obsojajo uporabo živčnega strupa v Angliji, ki naj bi izviral iz Kremlja. Pa vzemimo, da je res tako in da je mednarodna obsodba proti uporabi živčnega strupa upravičena in nujna. Kje pa so bili ti prevladujoči mediji, ko je Velika Britanija uporabila smrtonosni strup »libijski Gadafi« in »sirski Al Asad« in z njo uničila cele države, stotisoče življenj, milijone beguncev, ki so jih potem naprtili celinski Evropi in še posebej Nemcem, ki naj ponovno izkažejo svojo humanost, solidarnost in strpnost kot pokoro za nacistično preteklost.

Že vizionarski De Gaulle je vedel, da je Britanija nevarna za prihodnost Evrope. Zavedal se je, da so najhujši bojni strup preteklega stoletja po imenu »nacistični Hitler« razvili prav tam. Ta smrtonosni strup je bil namenjen uničenju komunistične SZ, a je tvorcem ušel izpod nadzora ter opustošil Vzhodno Evropo, vzel na milijone življenj »manj vrednih narodov« in sprožil genocid nad za vse evropske nadloge krivimi Judi. Angleži so jo tudi tedaj odnesli samo s praskami, saj so jih pred pogubo ponovno reševali Američani.

Danes imperialni Angleži, glavni krivci za tragedije po svetu v zadnjem stoletju, rotijo Evropejce, da se morajo zoperstaviti Rusiji, in v Londonu razvijajo hud bojni strup »ruski Putin«. Če jim bo ta strup ponovno ušel izpod nadzora kot tisti »nacistični Hitler«, bodo prav Vzhodnoevropejci ponovno najbolj prizadeli, Angleži pa bodo spet zahtevali od Američanov, naj jih rešijo pred nesrečo.

Za streznitev Poljakov in vseh nas pa še posebno vprašanje angleški veleposlanici v Ljubljani, ki je polemizirala z Mastnakovo kolumno. Zakaj je Velika Britanija ob napadu nacistične Nemčije na Poljsko 1. septembra 1939 napovedala Hitlerju vojno in potem mirno čakala do maja 1940, ko jo je Hitler sam napadel? Ne upate si priznati, da vas je nehvaležni Hitler izigral, saj bi moral na pomlad 1940 iz Poljske napasti komunistično SZ in ne vas, ki ste ga ves čas podpirali. Tako se zgodi, ko vam bojni strup uide izpod nadzora – takrat po imenu »nacistični Hitler«, tokrat se to lahko zgodi z vašim bojnim strupom »ruski Putin«.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici