Odmevi na odličen in analitičen zapis Tomaža Mastnaka so konkretni in kažejo na očitno polarizacijo sveta v tem trenutku. Medtem ko je komentar bralca Vinka Rekarja spodoben razmislek o dogajanju, je odgovor britanske veleposlanice Mastnaku živi primer nekritičnega opravljanja odgovorne službe (ne vem, zakaj sem se ob tem spomnil na našega zunanjega ministra Erjavca). Vse je napisal že bralec Vinko Rekar, sam bi izpostavil samo še delček iz Mastnakove kolumne, kjer navaja komentar iz britanskega tiska, ki pove vse o naravi in resničnih namenih »prizadetih« politikov – navedek ponavljam: »Med visokimi ministri in uradniki vlada tiho zadovoljstvo, ker se zdi, da ruska kriza poteka v skladu z načrtom.« In še »Doslej je šlo vsaj tako dobro, kot smo upali.«

Če bi imela gospa veleposlanica namen razčistiti stvari, ne bi smela v nobenem primeru izpustiti tega najpomembnejšega dela Mastnakovega teksta. Morda se oglasi na moje pisanje in nam vsem razloži, kaj so predstavniki njenega naroda mislili s tako nedvoumnimi sporočili, ki ne bi smela nikoli ugledati luči sveta, če so imeli zares namen samo ugotoviti krivca za smrt vohuna.

Srečo Knafelc, Krvava Peč